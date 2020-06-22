تحرير 16 مخالفة لعيادات ومعامل تحاليل في حملة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع الإدارة الصحية وشرطة البيئة والمسطحات المائية، اليوم الاثنين، حملة على العيادات الطبية ومعامل التحاليل الخارجية، ومتابعة التخلص من النفايات الخطرة بالشكل الأمن، حررت خلالها 16 مخالفة.

خرجت الحملة بتعليمات من الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس، وبقيادة كل من غادة الحمادي والمهندس لطفي عباس نائبا رئيس المركز، حمدي حامد مدير إدارة البيئة ، ووليد الموجي عضو المكتب الفني، والدكتور علي عبد المحسن من الصحة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر مخالفات بيئية، وتحرير مخالفتين دفاع مدني لعدم وجود طفايات حريق، وتحرير 6 مخالفات لعدم توريد النفايات الخطرة والتخلص منها بشكل غير آمن.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.