تعافي وخروج 30 حالة كورونا من المستشفى الجامعي ببني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاثنين، عن تعافي وخروج 30 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من العزل المخصص لهم بمستشفى بني سويف الجامعي بعد تلقيهم العلاج اللازم وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية.

وتابع الدكتور منصور مع الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي التقرير اليومي الخاص بالجهود التي تبذل داخل العزل بالمستشفى ومشيدا بجهود وكفاءة الأطقم الطبية القائمة على تقديم الخدمة الطبية في المستشفى، مؤكدا أن الجامعة وضعت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتوفير كافة الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية ولدعم جهود الدولة في صد هجوم فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأكد رئيس جامعة بني سويف، أنه تم تحديد مبنى للعزل لعلاج مصابي فيروس كورونا يحتوى على 63 سرير رعاية مركزة فائقة، 28 جهاز تنفس صناعي، 25 سرير رعاية متوسطة، بالإضافة إلى تخصيص مبنيين بالمدينة الجامعية بسعة 480 سريرا لعلاج مصابي فيروس كورونا والتي تتراوح أعراض إصابتهم من بسيطة إلى متوسطة ولا تتوافر أماكن للعزل داخل منازلهم وتحت إشراف طبي من مستشفى الجامعي.