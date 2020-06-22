الأعلى للجامعات يحدد مصير امتحانات طلاب السنوات النهائية غدا

يناقش المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه غدا، تحديد مصير امتحانات السنوات النهائية بالجامعات، ومناقشة إجراء الامتحانات تحريريا أو إلكترونيا، وفقا لإمكانيات كل جامعة، وسط حالة من الترقب والقلق لدى الطلاب، بعد أن ترددت شائعات عن تأجيل الامتحانات، أو استبدالها بدراسات بحثية، واعتماد نتيجة التيرم الأول.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أثناء الامتحانات، مشيرين إلى أنّ صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، أولوية تسعى الدولة لتفعيلها، موضحين أنّه سيتم تخصيص عدد من مباني المدن الجامعية غير المستخدمة في العزل، لإقامة الطلاب المغتربين أثناء فترة الامتحانات، وتطبيق الإجراءات التي تحقق سلامتهم.