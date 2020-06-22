برلماني يطالب بمحاكمة المروجين لعلاج لمصابي كورونا بالأعشاب

طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بسرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد مروجى فيديو العلاج بالأعشاب لمصابي فيروس كورونا.

وقال "مرشد" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة والسكان، إن هناك تصريحات خطيرة أكد فيها الدكتور علي عبد الله رئيس مركز البحوث والدراسات الدوائية، أن ما تناوله فيديو العلاج بالأعشاب لمصابي فيروس كورونا جريمة ونصب باسم العلاج بالأعشاب، وعلى نقابة الصيادلة تقديم هذا الشخص للجنة تأديب إضافة إلى تأكيده بأنه لا يوجد أي عشب للعلاج يكون ثمن الكيس منه أو الجرعة خمسمائة جنيه، فهذا الأمر عملية نصب.

وتساءل النائب عاصم عبد العزيز مرشد قائلا: أين وزارة الصحة والسكان؟ وأين نقابة الصيادلة من هذه الكوارث؟ التى يمكن أن تتسبب فى مضاعفات خطيرة للمصابين بفيروس كورونا، مطالبًا بالوقف الفوري لمهازل الأعشاب الطبية في مثل هذه الملفات المهمة، والتي حيرت العالم كله.