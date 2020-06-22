وزير الصحة العراقي: دخلنا مرحلة وبائية خطيرة جراء ارتفاع إصابات كورونا

قال وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم، إن تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يشير إلى دخول البلاد مرحلة وبائية خطيرة.

وأضاف التميمي، في تصريحات نقلتها قناة "السومرية" الإخبارية، أن الوزارة تسعى جاهدة لتنفيذ مستشفيات سريعة سعة 400 سرير لاستقبال مرضى الوباء، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة وتكثف جهودها لاستيعاب أعداد المصابين وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم.

وأوضح أن نسبة الشفاء في العراق بلغت 45%، والوفيات 3.5%، لافتا إلى أن عدد الوفيات بالفيروس لكل مليون في العراق بلغ 27 فيما بلغ في الدول المتقدمة 250.

وسجّل العراق منذ بدء الجائحة أكثر من 30868 إصابة، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 1100 حالة.