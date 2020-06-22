4 موانع تحرمك من ترقيات الحكومة الجديدة

أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم (101) لسنة 2020 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إذ أطلق الجهاز موقعًا إلكترونيًا للاستعلام عن مدى أحقية الموظفين في الترقية.

ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعض الموانع التي تمنع ترقية الموظفين في قانون الخدمة المدنية وهي كالآتي:

حالات عدم استحقاق الترقية

- إذا كان معارًا إلا بعد عودته من الإعارة.

- إذا كان حاصلًا على إجازة دون أجر إلا بعد عودته من الإجازة باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.

-إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على 10 أيام أو جزاء أشد خلال العام من ذلك ولم يتم محو الجزاء الموقع عليه حتى 30 يونيو 2020.

- إذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.

ويمكنك الاستعلام عن مدى أحقيتك في الترقية عن طريق الموقع الذي أطلقه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على النحو التالي:

كيفية الاستعلام عن الترقيات

- الدخول على الموقع الإلكتروني للجهاز من هنــــــا.

- اضغط على "التسكين والترقية" أعلى يمين الشاشة.

- بعد ذلك أدخل بياناتك لمعرفة مستواك الوظيفي مثل: تاريخ التعيين/التثبيت على درجة دائمة، المجموعة الوظيفية، الدرجة المالية وتاريخ الحصول عليها.

- بعد ذلك اختر القرارات الصادرة بالإجازات أو الإعارات ابتداءً من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2011 "لا يوجد - رعاية طفل أو مرضى - إعارة أو إجازة أخرى".

- بعد ذلك يظهر لك مستواك الوظيفي وما إذا كنت مستحق للترقية، أو غير مستحق لعدم استيفاء الشروط.