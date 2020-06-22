"العدل": نقف خلف القيادة السياسية لمواجهة كل التحديات القائمة

أكد عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، دعم الحزب لأي قرار تتخذه القيادة السياسية، لحماية الأمن القومي المصري من أي تهديد أو عدوان تشنه الميليشيات الإرهابية في ليبيا، مشيرًا إلى تأييد الحزب أيضًا لأي خطوة تتخذها لحماية الأمن المائي بعد تعنت إثيوبيا في ملف سد النهضة.

وقال إمام لـ"الوطن"، إن دور الأحزاب في ظل هذه الظروف التي تواجه فيها الدولة تحديات كبيرة، التكاتف خلفها وإنشاء آلية لتفعيل دورها في صناعة الوعي الوطني ومحاربة الفكر المتطرف.

وأضاف، أن الحزب بصدد تدشين حملة توعية بالمخاطر التي تهدد الدولة المصرية، بهدف رفع وعي المواطنين والحد من الشائعات التي يطلقها أعداء الوطن لبث الإحباط في الشارع المصري.

وأعرب "إمام" عن ثقته في قدرة القيادة السياسية، على مواجهة كل المخاطر التي تسعى القوى الخارجية وضعها على حدود مصر مع ليبيا من خلال دعم مليشيات إرهابية لتحقيق طموحاتها التوسعية على حساب الأمن القومي العربي.