رؤساء المحامين الأتراك الممنوعين من دخول أنقرة يعتصمون بمدخل المدينة

منعت الشرطة التركية دخول عدد كبير من رؤساء النقابات الفرعية للمحامين بالمحافظات التركية، اليوم، إلى أنقرة، في مسيرة نظمها المحامون ضد خطة الحكومة لتغيير الهيكل والنظام الانتخابي لنقابة المحامين، واضطر رؤساء المحامين، الذين ساروا إلى أنقرة، إلى الاعتصام والجلوس عن مدخل المدينة.

وفي "مكايدة سياسية"، زار رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا، فيز أوغلو، المقرب لحزب العدالة والتنمية، و15 من رؤساء النقابات الفرعية، متحف أنتيكبير، خلال الساعات التي لم يُسمح فيها لرؤساء نقابات فرعية أخرى بدخول المدينة، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وعلق المحامون المعتصمون على موقف رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا وزيارته هو و15 رئيس نقابة فرعية للمتحف، بقولهم "صورة مخزية".

وبدأت 80 نقابة فرعية التحرك في مسيرات ضخمة، منذ يوم الجمعة الماضي، حتى وصلت اليوم إلى مشارف أنقرة، بهدف الدخول إلى مقر رئاسة نقابة المحامين بالعاصمة التركية، حيث يقطع المحتجون مسافة 20 كيلو مترًا سيرًا على الأقدام، ثم يواصلون المسيرة بالسيارات حتى تصل أنقرة.

ونظم رؤساء النقابات تلك المسيرة للمطالبة بعدم تدخل السلطة الحاكمة في نظام انتخابات المحامين والقضاة، وتغيير هيكل النقابة دون استشارة المحامين والغرف المهنية والأكاديمية.

وقالت جريدة "جمهوريت" التركية، إنه من المقرر أن يجتمع رؤساء 80 نقابة فرعية، في اجتماع طارئ اليوم في أنقرة لبحث نتائج المسيرات.