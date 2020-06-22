مصادر بمستشفى العزل في الإسماعيلية: حالة رجاء مازالت متدهورة

كشفت مصادر طبية بمستشفى العزل بالإسماعيلية، عن أن حالة الفنانة رجاء الجداوي الصحية ما زالت متدهورة بشكل كبير ولا يوجد أي تحسن لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد وضعها أمس على جهاز تنفس حنجري متصل بأنبوبة أنفية لتوصيل الأوكسجين للرئتين ويطلق علية جهاز تنفس اختراقي، وذلك بعد فشل الجهاز السابق الذي كانت موضوعة علية طوال الـ21 يوم الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن الحالة النفسية للفنانة تأثرت كثيرا بعد إيجابية التحليل الثالث للفيروس، وخاصة أنه كان منتظر أن يكون التحاليل سلبية نتيجة لطول المدة التي قضتها بمستشفى أبوخليفة للعزل والتي وصلت إلى 31 يوما قضت منهم 22 يوما بالعناية المركزة و9 أيام بالعناية العادية وتعاني من تليف شديد بالرئتين يسبب لها عدم انتظام حالة التنفس.

وكانت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجدوي، قد طالبت بالدعاء لوالدتها وخاصة بعد إيجابية التحليل الثالث من خلال صفحتها الشخصية على فيسبوك.

يذكر أنه بداية من يوم الثلاثاء قبل الماضي تم نقل الفنانة للعناية المركزة بالدور الأول للمستشفى بعد تعرضها لبعض الأعراض الشديدة ومنها ارتفاع شديد في درجة الحرارة وألام في الصدر وضيق في التنفس وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي متصل بسباب لنقل الهواء إلى الرئتين عبر الفم أو الأنف، وتم حقنها بجرعتي بلازما يومي السبت والأحد قبل الماضيين إلا أن الحالة لم تتحسن كثيرا وبداية من أمس الأحد تم نقلها على جهاز تنفس اختراقي.