منى إبراهيم.. أول سيدة تتولى منصب رئاسة مدينة بسيون بالغربية

قالت منى إبراهيم، أول سيدة تتولى منصب رئاسة مدينة بسيون بمحافظة الغربية، إنها نجحت في الحصول على ذلك المنصب بعد خضوعها لإحدى المسابقات عام 2019، كما خضعت لعدد كبير من الاختبارات والمقابلات.

وأضافت "إبراهيم"، خلال تقرير لها ببرنامج "صباحك بالمصري"، والمذاع على فضائية "MBC مصر 2"، أنه للفوز بذلك المنصب نجحت في اجتياز كل المسابقات والمقابلات التي كان لزاما عليها المرور بها، موضحة أن العدد الذي تقدم للمسابقة بلغ 1185، وتم تصفيتهم إلى 65 شخصا.

وأكدت أنها قررت وفور فوزها بذلك المنصب بفض الأسواق العشوائية ومنع التجمعات، مع إطلاق حملات توعية على سيارات الميكروباص وحثهم على ارتداء الكمامات أثناء ركوب الميكروباص.