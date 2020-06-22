حاول إحراقها.. والد فتاة الخانكة يكشف تفاصيل تشويه وجه ابنته على يد خطيبها

كشف "إيهاب.م" والد الفتاة "ن" التي شوهها خطيبها باستخدام "مية نار" لقيامها بفسخ الخطوبة، تفاصيل الواقعة حيث أوضح أن خطيب ابنته ويدعى "ي.م" تقدم لخطبتها منذ 8 أشهر تقريبا وكانت الأسرة تعامله كفرد من أفرادها ولكن كثرت الخلافات بينهما خلال الفترة الأخيرة وطلبت الفتاة فسخ الخطوبة وبالفعل حدث ذلك.

وأضاف الأب في تصريحات لـ"الوطن"، أنه بعد فسخ الخطبة ردت الأسرة له شبكته وكل الهدايا التي أحضرها وانفصلوا بالمعروف، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة ذهبت الفتاة إلي منزل عمتها للمبيت عندها ففوجئت بخطيبها السابق يطلب منها العودة إليه فرفضت وأكدت له أن "كل شيء قسمة ونصيب" فرد الشاب "طب متزعليش مني" وقام بإلقاء مياه نار على وجهها ويدها قائلا "يا تبقي ليا يا متبقيش لحد خالص".

وأضاف الأب أن الشاب أراد إضرام النار بابنته لولا تدخل المارة ومحاولة إنقاذ الفتاة وأصيب أحدهم بحرق وفر الشاب هاربا، مشيرا إلى أنه حرر محضر بمركز شرطة الخانكة وأن رجال المباحث يوميا يقومون بحملات مكثفة لضبط الشاب والمقيم بمحافظة المنوفية لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، منوها أنه ما حدث لابنته قضاء وقدر وهم راضون به والقانون سيأخذ حق ابنته.

وقالت المجني عليها في التحقيقات أن الواقعة حدثت الخميس الماضي في قرية الجبل الأصفر بعد 8 أشهر من خطبتها للمتهم مشيرة لأنها أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة بعدما قررت الانفصال عن خطيبها المتهم وأكدت له عدم رغبتها في استكمال تلك الخطبة، لكنه هددها أنه لن يتركها ولن تكون لغيره.

وأضافت أنها فكرت في فسخ الخطبة بسبب أنانيته المستمرة فدائما لا يرى سوى نفسه ورغباته حيث لم تستطع التغلب على هذه الصفات أو تغييرها.

تعود تفاصيل الواقعة لتلقي مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز الخانكة مفاده إصابة "ن.ا" وتشويه وجهها وجسدها على يد شاب.

وبعمل التحريات تبين أن هناك خلاف بين الشاب المتهم ويدعى "ي.م " والمجني عليها بسبب فسخها الخطبة ويوم الواقعة التقى بها بدائرة المركز وقرر الانتقام منها فقام بإلقاء مياه النار على وجهها وجسدها.

حرر محضر بالواقعة وقررت نيابة الخانكة برئاسة المستشار باسم عبدالباقي ضبط وإحضار الشاب.