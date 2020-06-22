"من غرفة الدردشة".. حصول طالبة بآداب المنصورة على الدكتوراه "أون لاين"

ناقشت كلية الآداب جامعة المنصورة اليوم رسالة دكتوراه "أون لاين" حسب توصيات المجلس الأعلى للجامعة، ومنحت طالبة درجة الدكتورة مع مرتبة الشرف مع التوصية بنشرها وذلك من خلال غرفة دردشة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حيث تقدمت الطالبة سلمي السيد أحمد المرسى، لنيل درجة الدكتوراه من قسم الإعلام بكلية الآداب في بحث بعنوان" دور شبكات التواصل الاجتماعي في تشجيع المشاركة المجتمعية واتجاهات الجمهور نحو هذا الدور" ونظرا للظروف الراهنة تمت المناقشة "أون لاين".

وقالت الدكتورة نهلة الحوراني، أستاذ الإعلام بكلية الآداب والمشرفة علي الرسالة، إن المناقشة تمت بالحد الأدنى من الحضور، وهو 25% من لجنة المناقشة والحكم داخل الكلية، فحضرت الطالبة ومعها الدكتور عبد الهادي النجار، داخل الكلية وكنت أنا والدكتور محمد وهدان، رئيس قسم الصحافة والنشر بجامعة الأزهر، أون لاين، بإشراف الدكتور رضا سيد أحمد عميد الكلية والدكتور سامي النجار رئيس القسم.

وأضافت الحوراني ل" الوطن" أن المناقشة تمت في سهولة ويسر، وعبر تواصل جيد من خلال مساعد إدارة التقنية بالكلية، وحضرت الباحثة ومعها اثنين ففقط، "زوجها وصديقتها" بالإضافة إلي المناقش داخل القاعة، التزاما بالتباعد.

وأشارت إلي أنه بعد مناقشة الطالبة تم عمل غرفة دردشة مغلقة للحكم علي الرسالة، وبعدها تم إعلان النتيجة، وسيتم عمل مونتاج للرسالة وتقديم نسخة منها إلي إدارة الدراسات العليا للجماعة كمستند للمناقشة.

وأشارت إلي أن هذه ثاني رسالة يتم مناقشتها بالكلية أون لاين، فقد تمتم مناقشة الطالبة ندا علي مصطفي المصري، أمس وحصلت علي الدكتورة في بحث" أطر تقديم قضايا الرأي العام عبر المواقع الإخبارية وانعكاساتها علي تشكيل اتجاهات القراء نحوها.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا، إن المجلس الأعلى للجامعات قرر أن تكون المناقشات أون لاين منذ ظهور جائحة كورونا، وفق قواعد تم وضعها بحضور الحد الأدنى من لجنة التحكيم.