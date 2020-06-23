23 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات ببعض المحافظات.. والقاهرة في الصدارة

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، عن حجم المشروعات المنفذة من الوزارة، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال السنوات الأخيرة، حيث تم توقيع 21 بروتوكول مع الهيئة، لتنفيذ مشروعات فى 19 محافظة، بإجمالى مبلغ 23.7 مليار جنيه.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن تلك المشروعات، أحدثت طفرة فى مواقعها، وأنهت كثير من الأزمات والمشكلات، ومنها ما يلى:

- 3 مشروعات بمحافظة الجيزة بتكلفة 3.613 مليار جنيه شملت تغطية مصرف ناهيا واللبينى.

- تطوير محور 26 يوليو طريق القاهرة الاسكندرية ورفع كفاءة وصلة أبو رواش.

- المرحلة الأولى للطرق والاعمال الصناعية على محور روض الفرج " تحيا مصر" وإنشاء مخبز وساحة رياضية بكفر حكيم بمدينة كرداسة.

- 9 مشروعات بمحافظة الإسماعيلية بتكلفة 2.125 مليار جنيه.

- شملت عدد 4 كوبرى منها كوبرى اعلى ترعة بورسعيد، تطوير كورنيش شارع محمد على، كورنيش بحيرة التمساح، تطوير سوق السمك الجديد، إنشاء عدد 2 كوبرى سيارات بمنطقة نفيشة، إنشاء عدد 30 محل بحديقة الفردوس.

- 10 مشروعات بمحافظة القاهرة بتكلفة 13.737 مليار جنيه.

-شملت إنشاء محور الجيش، تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوى، أعمال تطوير وتوسعة محور المشير طنطاوى ، تطوير كوبرى المشير أبو غزالة، مشروع تطوير شارع العروبة، تطوير محور مصطفى النحاس، طرق خلف مسجد المشير، تطوير الطرق المحيطة بالمتحف القومى للحضارة المصرية، محور روض الفرج، كوبرى ماجد الفطيم الميثاق.

- 4 مشروعات بمحافظة الإسكندرية بتكلفة 951 مليون جنيه.

- ضمت كوبرى بمنطقة سيدى كرير، الطريق الدائرى، أعمال انارة عامة للطريق الساحلى بطول 28 كم، إنشاء مبنى وتنفيذ أعمال تشطيبات بالديوان العام للمحافظة.

- 15 محافظة بنها تنفيذ أعمال بتكلفة 1.997 مليار جنيه شملت تطويروتنفيذ طرق ومحاور، أعمال بنية تحتية، تغطية ترع ومصارف، تطوير ورفع كفاءة مدارس وتجهيز وحدات صحية.

- التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والصندوق السعودى للتنمية لتنفيذ مشروعات رصف الطرق المطلوبة لتنمية محافظة شمال سيناء، وتم صرف مبلغ 1.2 مليار جنيه حتى شهر يونيو 2020، من الصندوق السعودى.

- إنشاء محور تنمية بطول 90 كم، وإنشاء عدد 4 وصلة عرضية بطول 61 كم وجاري الانتهاء من التنفيذ.