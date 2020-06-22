الداخلية البريطانية: هجوم ريدينج عمنل فردي.. وأمريكي بين الضحايا

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم، أن الرجل الذي نفذ هجوماً بسكين في بلدة ريدينج البريطانية، وأدى لمقتل ثلاثة أشخاص، كان يتصرف منفرداً، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صحافية بريطانية إلى أن المشتبه به يعتقد أنه يعاني من مشكلات تتعلق بالصحة العقلية.

وقالت باتيل "هذا حدث مأساوي". ولم تعلق بشأن ما إذا كان الرجل الذي جرى القبض عليه ليبياً، لكنها لم تقل إن ذلك غير صحيح. وأضافت: "ما رأيناه هنا مساء يوم السبت، في ريدينج، كان من فعل فرد واحد"، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

من جانبها، قالت الشرطة إنه جرى التحقيق في الهجوم الذي وقع مساء السبت، في ريدينج، على بعد نحو 70 كيلومتراً غرب لندن، على أنه حادث إرهابي، بالرغم من أن هناك مشكلات نفسية ربما لعبت دوراً في وقوع الحادث. ولم يقدم التقرير تفاصيل.

ونُقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى للعلاج بعدما هاجم رجل بسكين كبير الناس بشكل عشوائي في متنزه مساء يوم السبت.

وقال مصدر أمني غربي، طلب عدم نشر اسمه، لوكالة "رويترز" للأنباء، إن المشتبه به ليبي (25 عاماً) يدعى خيري سعدالله.

وحسب تقارير غير مؤكدة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ووسائل إعلام أخرى، فإن المشتبه به في هجوم ريدينج كان طالب لجوء من ليبيا، أدين بارتكاب أعمال عنف، ما يعني أنه كان يجب أن يكون عرضة للترحيل عند الانتهاء من أي عقوبة.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "ديلي تليجراف" عن أقارب وجيران سابقين، أن المشتبه به سمع أصواتاً تدور في رأسه، وتلقى علاجاً في وقت سابق. ووصف الأصدقاء أسلوب حياته بأنه "غربي"، وقالوا إنه استضاف العديد من الحفلات.

وحسب تقرير لصحيفة "ذا صن"، جرى إطلاق سراح المشتبه به من السجن. وتشمل إداناته السابقة مهاجمة ضابط شرطة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن مصادر أمنية القول إنه "جرى لفت انتباه (وكالة الأمن الداخلي) (إم آي 5) بشأنه" العام الماضي.

وجرت تحديد هوية اثنين من ضحايا الطعن اليوم. أحدهما مدرس تاريخ، والآخر مواطن أمريكي من فيلادلفيا، يدعى جو ريتشي بينيت (39 عاماً)، ويقيم في بريطانيا منذ 15 عاماً. وشهدت المدرسة التي كان يعمل بها المدرس في ووكينجهام غرب لندن دقيقتي صمت اليوم الاثنين، تأبيناً له.

وأرسل السفير الأمريكي في بريطانيا وودي جونسون، برقيات عزاء لأسر الضحايا، وكتب عبر تويتر: "للأسف الشديد، كان بينهم مواطن أمريكي".

وتفيد تقارير إعلامية بأن المعلم جيمس فورلونج، صديق ريتشي بينيت، قتل كذلك في الواقعة. ولم تحدد بعد هوية القتيل الثالث.

إلى ذلك، وقفت بلدة ريدينج الإنجليزية دقيقة صمت اليوم الساعة 09.00 بتوقيت جرينتش حداداً على أرواح ضحايا عملية الطعن.