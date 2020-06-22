استرداد 3 ملايين فدان وتحصيل 3.6 مليار جنيه في 6 سنوات

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن أنّه بالتنسيق مع الوزارات المعنية ولجنة استرداد أراضي الدولة للمتابعة وتقييم أداء المحافظات وحل المشكلات والصعوبات التي تواجه عمليات التقنين، ومتابعة جهود إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، ومواجهة البناء المخالف والتعامل بحزم لفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون، خاصة في موجات الإزالات الجاري تنفيذها بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون.

وأسفرت الحملات عن استرداد 3 ملايين فدان أراض زراعية، و182 مليون متر مربع أراض مبان تم استردادها، و176 ألفا و184 طلب تصالح جاد، وعدد العقود 11 ألفا و939 عقدا، واسترداد 184 ألف فدان أراض صحراوية، وبلغت قيمة المتحصلات المالية 3.6 مليار جنيه.

وأوضح تقرير الوزارة عن حصاد 6 أعوام ماضية، في ضوء صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، جرى تكليف المحافظات لسرعة تحديد الكتل السكنية المطلوب ضمها للأحوزة العمرانية واستلام وقبول الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في التصالح في المخالفات، وتشكيل اللجان المنصوص عليها في القانون.