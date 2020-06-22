وفاة مدير مستشفى خاص في بنها متأثرا بإصابته بكورونا

توفى الدكتور جمال فكري استشاري العظام بمستشفى بنها العام، ومدير إحدى المستشفيات الخاصة ببنها، متأثرًا باصابته بفيروس كورونا المستجد.

من جانبها، تقدمت الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها العام بالعزاء إلى أسرة الطبيب، مشيرة إلى أنه كان حسن الخلق وطيب السمعة.

ونوهت مدير المستشفى إلى أن الفقيد لم يكن ضمن الفريق الطبي الخاص بالعزل الصحي لمصابي كورونا بالمستشفى، وأنه كان يقض فترة العزل والعلاج خارجها.

ونفت "محمود" ما تردد بشأن وفاة خالد حجاج فني التمريض بالمستشفى متأثرًا بإصابته بكورونا، موضحة أنه انتدب من المستشفى إلى حلايب وشلاتين وتوفى إثر إصابته بجلطة في المخ.