"الأعلى للإعلام" يقدم مذكرة لرئيس الوزراء ضد أسامة هيكل

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إعداد مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن اعتداء موظفي وزارة الدولة للإعلام على مكاتب وقاعات المجلس بالاستعانة بـ18 من موظفي الأمن بالوزارة يتقدمهم مدير أمن الوزارة ووكيل أول الوزارة ومدير مكتب وزير الإعلام.

وأكد المجلس في مذكرته، أن العمل توقف تماما بسبب هذه الاعتداءات واقتحام الغرف والقاعات، وتغيير مفاتيحها والاستيلاء على مكاتبها وما بداخلها.

وأوضح المجلس في مذكرته أن الوزارة رفضت تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 442 لسنة 2020 والذى يقضي بنقل 61 من العاملين بالمجلس إلى ديوان عام الوزارة، موضحا أنه ملتزم تمامًا بتنفيذ القرار، وأنه أخلى طرف الموظفين جميعا من المجلس إلا أن الوزارة شغلت 40 عاملا فقط منهم، وطردت الباقين دون أسباب وأن المجلس تفاجأ صباح اليوم بإيفاد الوزارة لـ18 من الموظفين ضمن الذين جرى تعينهم بالوزارة ليعملوا من مكاتب المجلس لصالح الوزارة.

وأشار المجلس إلى أن الاعتداءات من جانب موظفي وزارة الدولة للإعلام تسيئ للدولة المصرية وتهدد استقلالية المجلس، مطالبا في مذكرته رئيس الوزراء بالتدخل الفوري في هذه الواقعة المشينة، حفاظا على هيبة الدولة واستمرارا لعمل المجلس، لافتا إلى أن سلوك الوزير واستخدامه لموظفي الأمن يعد تدخل تسبب في إيقاف عمل المجلس وتصرف مشين يسيئ للحكومة.