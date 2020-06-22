خريجة المدرسة الأفريقية.. "إسراء" مصرية تنافس على "قائد القارة السمراء"

تنافس إسراء يونس، خريجة المدرسة الأفريقية الصيفية 2063، على جائزة القائد الأفريقي الشاب، التي تقدمها مؤسسة African Youth Architects AYA، لتكريم القادة الأفارقة من الشباب وتقديرًا لجهودهم في دعم قضايا القارة الأفريقية خاصةً المتعلقة بالشباب، والمتعلقة بالعديد من القضايا مثل "المجتمع المدني، القيادة، المرأة الأفريقية، السلام، والبيئة" وغيرها.

تخرجت إسراء يونس، 26 عاما، في كلية الحقوق شعبة اللغة الانجليزية، جامعة طنطا، وحصلت على الماجستير في القانون الدولي من جامعة القاهرة، وحصلت على دبلومة الترجمة القانونية وترجمة الأمم المتحدة من الجامعة الأمريكية، إضافة لدبلومتين في السياسة وإدارة الأزمات من كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، وهي الآن في المرحلة التمهيدية للدكتوراه.

وقالت المرشحة المصرية، لـ"الوطن"، إنّ ترشيحها جاء من هبة عاصم الفائزة المصرية بالجائزة العام الماضي، لتمثيلها منتدى شباب العالم، معتبرة أنّ الوصول لهذه المكانة للعام الثاني على التوالي يضاف لرصيد مصر، خاصة وأنّ جوائز هذا العام أصبحت دولية غير مقتصرة على شباب القارة الأفريقية، ويبرز ملفات مصر الرائدة فيها بداية من تقديم مصر لملف الشباب للأمم المتحدة وعرضها لفكرة منتدى شباب العالم والنجاح المهول الذي حققه ويشهد به العالم كله.

"قادرون باختلاف" تصنع المعادلة بين العمل الإنساني وخدمة المجتمع المدني

إسراء يونس هي المنسق اللوجستي لاحتفالية قادرون باختلاف، التي أحدثت طفرة مصر في مجال ذوي الإعاقة في مصر، والفكرة بدأت من المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري والأفريقي للإعاقات الذهنية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي virtus، وبدأت تسعى لعقد احتفالية قادرون باختلاف، وحصلت على دعم وتشريف الرئيس، معلنة إهدائها للجائزة، إذا فازت بها للمهندسة أمل مبدي وللاتحاد، لأنهم أصحاب الفضل في إعطائها الفرصة لدخول هذا المجال: "قادرون باختلاف بتعمل معادلة بين الجانب الإنساني وخدمة المجتمع المدني وبتبني جوانا مبادئ وحقيقي دي حاجة احنا مؤمنين بيها وعايشين بيها"، وهي انعقدت في نسختين 2018 و2019.

ويستضيف المغرب حفل تكريم الشباب الفائز بالجائزة، إذ جرى اختيار أفضل 30 مرشحا من بين 300 مرشح للجائزة، بينهم المرشحة المصرية إسراء يونس، وأصبح التنافس على الجائزة على المستوى الدولي بعد أن كان مقتصرا على المستوى الأفريقي.

تقدمت إسراء للترشح للجائزة بمشروع "قادرون باختلاف"، وهي الاحتفالية التي يتم تنظيمها من خلال الاتحاد الرياضي المصري للإعاقة الذهنية تحت إشراف رئاسة الجمهورية سنويًا 24 ديسمبر، ضمن الاحتفالات الدولة باليوم العالمي لذوي الإعاقة، ويسلط المشروع الضوء على القدرات الذهنية لذوي الإعاقات في مصر، وقدراتها الفائقة التي تميزهم عن غيرهم وتبرز نجاحاتهم، إضافة لوضع تصور لتحقيق الدمج بين متحدي الإعاقات والمجتمع للتغلب على مشكلة التهميش التي يتعرض لها ذوي الإعاقة وإشراكهم في عملية البناء المجتمعي.

تطوعت إسراء يونس في مكتب الشباب الأفريقي في وزارة الشباب والرياضة كباحث تنفيذي، كما عملت كمحاضر في نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي، إضافة لعملها كمنسق لوجستي في احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"، كما شغلت منصب مدير العلاقات العامة والخارجية في الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

وتعد إسراء أحد الكوادر التدريبية في الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومثلت مصر في نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية في منتدى شباب العالم، كما مثلت مصر في اجتماع رفيع المستوى في بوتسوانا مؤتمر نظمه الاتحاد الأفريقي.

وعلى المستوى القاري، التحقت إسراء بالعمل كباحث قانوني في لجنة حقوق الطفل ورفاهيته التابع لمفوضية الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي.

يذكر أنّ مؤسسة AYA غير حكومية لا تهدف للربح، تهتم بالقادة الأفارقة الشباب المؤثرين داخل القارة الأفريقية في مختلف المجالات، وتستهدف تمويل المنح وريادة الأعمال الشباب في أفريقيا، لخلق قارة مستقرة خالية من البطالة والفقر والجهل، من خلال دعم برامج التعليم والمشروعات التنموية.

وتركز المؤسسة بشكل أساسي على تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب وأهداف التنمية المستدامة وخطة عمل الاتحاد الأفريقي 2063، وجرى تأسيسها في 23 مارس 2018، ومقرها جامبيا.