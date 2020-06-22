بعد تصنيف المجلس العالمي للسياحة.. ماذا يعني "مصر وجهة آمنة وصحية"؟

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا يرصد آراء المؤسسات العالمية وإشادتها بكفاءة أداء الدولة المصرية.

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ المجلس العالمي للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية، بعد مراجعة بروتوكولات الصحة العامة والنظافة الصحية بالبلاد، في ظل الاستعدادات لبدء استقبال السياح الأجانب.

ووافق مجلس السياحة العالمي على تنظيم مصر لاستئناف السياحة لمصر وعرض على البلاد ختم السفر الآمن، مشيرة إلى تهنئة رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، لمصر على اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس، ومنح مصر خاتم السفر الآمن.

وكان مجلس الوزراء وافق على إعفاء السائحين الوافدين على متن رحلات الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية، من سداد رسوم التأشيرة السياحية، وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، نهاية الموسم السياحي الصيفي.

وتأتي الحوافز لدفع حركة الحجوزات للمقصد السياحي المصري لمنح ميزة تنافسية لمصر، تساعد على تشجيع التدفق السياحي إليها.

ما معنى تصنيف مصر كوجهة آمنة وصحية للسياحة؟

الدكتور باسم حلقة، نقيب السياحيين، فسّر مصطلح وجهة آمنة وصحية للسياحة بأنّه يرجع للإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة كشروط لعودة فتح الفنادق أمام السائحين من جديد، والتي تتعلق بالتعقيم المستمر وعدم تجاوز سعة الغرفة عن الحد المسموح به، وتوفير التهوية الجيدة وتحديد نظام الإعاشة بمعرفة الفندق ومنع التزاحم.

وأضاف حلقة، لـ"الوطن"، أنّ المناطق التي حددتها مصر لاستقبال السائحين والتي تتمثل في فنادق جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، مناسبة لكونها مفتوحة ومطلة على البحر وكثافتها السكانية قليلة ونسب الإصابة بين سكان تلك المناطق قليلة جديدة، ما يجعلها وجهات آمنة لاستقبال السائحين في ظل تلك الأزمة.

ما فائدة إعفاء السائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية من سداد رسوم التأشيرة السياحية

إيهاب موسى، الخبير السياحي وعضو ائتلاف دعم السياحة، أكد أنّ تلك الخطوة من شأنها تقليل تكاليف شركات السياحة في الخارج بما يساعد في تشجيع السائحين على السفر، وبالتالي يساعد على دخول عملة صعبة إلى مصر، لافتًا إلى أنّه لا تزال كثير من الدول تمنع سفر مواطنيها إلى الخارج.

وأضاف موسى، لـ"الوطن"، أنّ عودة السياحة بشكل تدريجي ليست صعبة إذا نجحت الدولة في تحديد أماكن محددة مثل جنوب سيناء والبحر الأحمر للسياحة الآمنة، وإذا تم مراقبة دخول الأصحاء وغير المصابين إلى تلك الأماكن نضمن أمانها وعدم انتقال الفيروس إليها.