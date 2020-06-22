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"الأعلى للإعلام" يقدم بلاغا للنائب العام ضد أسامة هيكل

كتب:

أحمد البهنساوى
05:11 م | الإثنين 22 يونيو 2020
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقديم بلاغ للمستشار حمادة الصاوى النائب العام ضد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، يتضمن وقائع الاعتداء ليلة أمس و صباح اليوم الأثنين، على مقر المجلس.

واتهم المجلس في بلاغه وزارة الدولة للإعلام بالاستيلاء على مستنداته ووثائقه و تعطيل العمل به واستعراض القوة بواسطة أمن وزارة الدولة للإعلام ومدينة الإنتاج الإعلامي وترويع العاملين و منعهم من أداء عملهم و إثارة الفوضى داخل المجلس و اقتحام غرفهم و مكاتبه و قاعاته و تغيير "الكوالين" الخاصة بها.

وأكد المجلس فى بلاغه أنه استند على المواد رقم ١١٣ و ١١٩ و ٣٧٢ مكرر و ٣٧٥ من قانون العقوبات، و دعم المجلس بلاغه بالمستندات الوافيه و من بينها خطاب أرسله وكيل أول وزارة الإعلام صباح أمس من المجلس يعترف فيه باستيلاء الوزارة على مستندات ووثائق المجلس.

و ذكر المجلس الأعلى للاعلام أن الاقتحام شمل القاعة الرئيسية بالمجلس و غرفة الاجتماعات الخاصة به و قاعات التدريب و مركز المعلومات و المكتب الملاصق لمكتب رئيس المجلس .