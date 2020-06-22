أستاذ "جلدية": 50٪ من الأمراض من الممكن معالجتها أونلاين

قال الدكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، إن 50٪ من الأمراض من الممكن معالجتها أونلاين وذلك في حالة وجود مريض متعاون بشكل كبير مع الطبيب، لافتاً إلى أننا نريد جلوس المواطنين في منازلهم هذه الفترة، وبالخبرة يمكن للدكتور معرفة المرض بسهولة، مثل التنية الملونة.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية Mbc masr، أن فيروس كورونا وامتحانات الثانوية العامة زادت من الضغط والتوتر فغيرت شكل الأمراض الجلدية، وكذلك فترة التحضير للثانوية العامة ورغبة الطالب في الالتحاق بالكليات العسكرية.

وتابع، أن من أكثر الأمراض التي نجح فيها الأطباء بتشخيصها أونلاين هي الأمراض الجلدية "في حالة وجود تينيا ملونة لدى الشخص ننصحه بالجلوس في المنزل وإعطائه العلاج حتى يصبح بصحة جيدة، لكن كورونا غيرت شكل الأمراض الجلدية، وهو غريب إلى حد ما، ويتم دراسه ذلك حاليا، حيث إن شكل الأمراض الجلدية زاد في بعض الأمراض وتغير شكله في الأخرى".

واستكمل، أن كل أنواع فيروس كورونا تحالفت مع بعضها وعملت مؤامرة ضدنا، وكل هذا تحت الدراسة، وحالياً في أكسفورد بإنجلترا يصرحون أن شيئا ما يحدث لأننا لم نر النخالة الوردية بهذه الكثرة، وهناك أشخاص ليس لديهم كورونا لكن حدث تغييرات في شكل كل الفيروسات.