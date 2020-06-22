خلال يومين.. 500 مستفيد من مبادرة "100 مليون صحة" بالقليوبية

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، تحت شعار "100 مليون صحة"، لدعم وتشجيع المرضى على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة، في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، إضافة إلى القوافل العلاجية.

وتفقد المحافظ القافلة الأولى بالمركز الطبي العام بمدينة بنها، والوحدة الصحية بمشتهر بمركز طوخ، حيث تابع عملية الكشف الطبي والتشخيص وصرف الأدوية، كما اطمئن على توافر الأدوية بشكل كاف، ووجود طاقم طبي متكامل.

كما تفقد المحافظ أيضًا أعمال تقديم باقي الخدمة الصحية بالمركز الطبي والوحدة الصحية، وكذلك غرفة تطعيمات الأطفال وعيادة الأسنان.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي من قاموا بصرف العلاج على نفقة الدولة خلال اليومين الماضين بلغ 500 مواطنًا ومواطنة.