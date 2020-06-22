شكري: التصريحات الإثيوبية مستفزة.. وما ذكره وزير خارجيتها غير مقبول

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه لا يوجد أي مسؤول مصري لوح باستخدام القوة، في أزمة سد النهضة مع إثيوبيا.

وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه لم يصرح أي مسؤول مصري باي تلويح باستخدام، وسائل عسكرية ودق طبول الحرب مثلما تلفظ وزير خارجية إثيوبيا، معتبرًا أن ما ذكره وزير خارجية إثيوبيا غير معتاد، وغير مقبول.

وشدد شكري، على أن مصر تسعى للحفاظ على مصالحها دون التعدى على مصالح الآخرين، مشيرًا إلى أنه للأسف الأجواء الحالية زكتها الدوائر الرسمية الإثيوبية لدى المواطن الإثيوبي، وخلقت نوع من الحدة وعدم الارتياح، معتبرًا أن ذلك لا يخدم العلاقة بين الشعوب، معتبرًا أن بعض المسئولين الأثيوبيين يطلق تصريحات استفزازية بشهادة المجتمع الدولي.