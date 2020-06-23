حظك اليوم الثلاثاء 23-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتميز بقدرته على إتمام جميع المهام المسندة إليه، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. تجنب ردود الأفعال العنيفة خاصة مع الزملاء والأهل والأقارب.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تذكر اليوم أن الحزن والعيش بالماضي هم أعداؤك، كن إيجابيا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.