حظك اليوم الثلاثاء 23-6-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور لديه شخصية عنيده، تجعله من الصعب أن يقتنع بآراء الآخرين، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمنحك قدرة على إصلاح علاقتك بالأهل أو الأقارب.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تساعدك على التواصل بود مع الجميع وتسعد بمن يعجب بك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.