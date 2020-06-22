الأوقاف تدعو من نوى الحج بالتصدق لعلاج المرضى

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه في ضوء قصر المملكة العربية السعودية للحج هذا العام على أعداد محدودة من الجنسيات المختلفة من الموجودين داخل المملكة الراغبين في الحج هذا العام، وهو ما أكدنا أنه يتسق مع مقصد الشرع الشريف من جهة وعدم تعطل النسك من جهة أخرى، فإننا ندعو كل من كان قد نوى الحج هذا العام أن يبادر إلى التصدق بنفقته على علاج المرضى ومساعدة المحتاجين.

واضاف في تصريح له، أن المتبرع نرجو أن يؤتيه الله أجره مرتين، مرة بنيته الصادقة، ومرة أخرى لجوده بالمال وتفريج كروب المكروبين، فمن فرج عن إنسان كربة من كرب الدنيا فرج الله (عز وجل) عنه كربة من كرب يوم القيامة، فإن لم ترقَ النفس إلى التصدق بكامل نفقة الحج فببعضها على أقل تقدير، والحسنة بعشر أمثالها، "والله يضاعف لمن يشاء"، وثواب الصدقة وقت العسر والشدة أعظم، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة".