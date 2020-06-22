فتح باب الالتحاق بمدارس التمريض لطلاب الإعدادية بدمياط بحد أدنى 269 درجة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التمريض للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ ابتداءًا من الأحد الموافق ٢٨ يونيو الجارى بحد أدنى ٢٦٩ درجة للحاصلات على الشهادة الإعدادية.

وسيتم تقسيم الطالبات إلى الشرائح طبقاً للآتى "الشريحة الأولى بمجموع من ٢٧٥ إلى ٢٨٠ درجة للتقديم فى الفترة من ٢٠٢٠/٦/٢٨ وحتى ٢٠٢٠/٧/١ على أن سيكون يوم ٣٠ يونيو إجازة رسمية - الشريحة الثانية لمجموعه أقل من ٢٧٥ إلى ٢٦٩ درجة للتقديم فى الفترة من ٢٠٢٠/٧/٥ وحتى ٢٠٢٠/٧/٧.

على أن يتم الالتزام بعدة تعليمات هى "من يتخلف عن الموعد المحدد لن يتم استلام أوراقه - لن تقبل الأوراق سوى فى المدرسة التابعة للمركز الحاصل الطالبة منه على الشهادة الإعدادية - لن يتم السماح بالدخول سور لولى أمر أو الطالبة بدون ارتداء الكمامة تنفيذا لكافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية".

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم "صورة لشهادة الميلاد- صورة لشهادة نجاح الشهادة الإعدادية - صورة بطاقة ولى الأمر "الأب والأم" ويتم تسليم الأصول بعد القبول واجتياز كافة الاختبارات".