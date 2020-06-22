أحد علماء الأزهر: "السباك والنجار والدكتور كانوا بيطلعوا المنبر".. ونرحب بالنقد

استضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، وذلك بعد حلقته مع المفكر طارق حجي، التي انتقد فيها مؤسسة الأزهر.

وقال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره بالبرنامج، إن الأزهر غير معصوم من النقد، ويرحب به، لكنه لا يقبل التطاول.

وأشار إلى أن الأزهر أجرى تنقية لكتب التراث غير الملائمة للواقع، حيث أن بعض المناهج، لم تكن معبرة عن الواقع خاصة ملف "العبيد"، كما شهد الأزهر تجديد فكري، باستحداث قضايا جديدة لم تكن موجودة على الساحة.

وأوضح أن مؤسسة الأزهر، أجرت تحديث للعديد من القضايا الفقهية لملائمة الواقع، وأجرت مراعاة شاملة للآراء الفقهية دون تقديس للنصوص، مضيفًا أن الخطاب القديم للأزهر، لم يكن يهتم بالتنمية، وهذه الحالة عامة للمجتمع.

وأضاف: "الدولة في السابق كانت تترك المنابر لكل من هب ودب، وهي من أجازت لهؤلاء بالخروج عليها، السباك والنجار وبتاع الحقوق والطب كانوا بيطلعوا المنبر، وهذا عدم احترام للتخصص".