القصة الكاملة لإصابة رئيس مركز توزيع امتحانات الثانوية بكورونا بمطروح

فى الوقت الذى أصيب فيه رئيس مركز توزيع امتحانات الثانوية العامة بمطروح بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تعاملت محافظة مطروح، وغرفة الأزمات لمتابعة الامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، بشكل سريع، واتخذت جميع الإجراءات اللازمة تجاه المشكلة.

وتنشر "الوطن"، القصة الكاملة لإصابة علاء مصطفى رئيس مركز توزيع امتحانات الثانوية العامة بمطروح، بفيروس كورونا.

البداية كانت خلال إجراء التحليل الطبى PCR من خلال الأطباء المختصين، وتحت إشراف مسؤولي صحة مطروح على مسؤول فندق المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا جمال ناجى، بعد تعرضه لدور برد شديد وشعورة بالتعب، ثبت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وبالكشف العاجل على جميع المخالطين له، تبين إيجابية إصابة رئيس مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بـ"كوفيد- 19"، وذلك قبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية بساعات، ومن خلال طبيعة عمله، لا يتعامل مع لجان الامتحانات، التي يجرى تسليمها الصناديق المعدنية، التي تحوي الأسئلة خلال أيام الامتحانات، وليس له أى تعامل مع الطلاب وأوراق الأسئلة والإجابات، فهو مسؤول يعطى توجيهات، وتنفذ من خلال أعضاء مركز التوزيع.

وقرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تغيير رئيس مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا، كما قرر استبعاد جميع المخالطين لرئيس مركز التوزيع، وعددهم 6 أشخاص، وعزلهم منزليا تحت إشراف مديرية صحة مطروح مع توافر جميع المتطلبات الحياتية اليومية لهم، متمنيا أطيب الأمنيات القلبية بالشفاء العاجل لجميع المرضى.

واتخذت مديرية الصحة بمطروح، جميع الإجراءات من تعقيم ورش لمقر مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بمطروح، وحجز رئيس مركز التوزيع للعلاج من كورونا، فى الوقت الذى وفرت وزارة التربية والتعليم، رئيس بديل للمصاب، يتولى رئاسة مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بمطروح.