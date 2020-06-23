مهندسو مشروع تطوير مدينة نصر: نعمل على حل أزمات مرورية دامت لعقود

بعد أن انهت الشركة المنفذة لأعمال تطوير إنشاء عدد من الكباري في منطقة مصر الجديدة، وذلك من أجل حل بعض المشكلات المرورية، التي أرهقت المواطنين لعقود طويلة، انتقلت عجلة العمل إلى مدينة نصر، التي ظلت لسنوات تعاني الزحام عند التقاطعات، بدءً من منطقة الطيران، مرورا بتقاطع مصطفى النحاس، حتى منطقة مكرم عبيد.

وبدأت الشركة المنفذة للمشروع، تجهيز الموقع لبدء العمل به، الذي من المقرر أن ينتهي في أغسطس المقبل، بعد أن يتم إنشاء عدة كباري، تساهم في تخفيف الزحام الناتج عن الحركة المرورية العالية بالمدينة، فبعد أن انهت إحدى الشركات، التي تقوم بأخذ جسات من التربة وتحليلها، حتى يتبين منها نوعية التربة، ومن ثم تحديد عمق الأساسات، أنزلت شركة الإنشاءات، أجهزة الحفر الثقيلة إلى الموقع، وتجهيز "الكرفانات" الخاصة بالمهندسين والعمال، تمهيدا لبدء العمل بالمشروع.

بالقرب من تقاطع مصطفى النحاس، وقف المهندس وائل سليمان مدير قطاع الجسات بإحدى الشركات الخاصة، والقائم بأعمال تطوير محور تقاطع عباس العقاد، يتابع العمال، الذين يقومون بالحفر العميق من أجل الحصول على عينة من قاع التربة، حتى إرسالها للمعامل التابعة للشركة بهدف تحليلها ومعرفة العناصر الموجودة بها: "في بداية أي مشروع، لازم بنعمل دراسة لطبيعة التربة، ودي الوظيفية اللي إحنا جايين مخصوص علشانها، في كل محور بنعمل جسات، وبعدها تيجي الأساسات تكمل بعدنا، بعد ما نكون عملنا لهم دراسة تفصيلية بنوع التربة"، وعن نوع التربة في منطقة الحفر، يقول المهندس إنها رملية مليئة بأكاسيد الحديد: "مناسبة جدا للشغل، إحنا بنحدد نوع التربة لتحديد نوع الأساس المناسب".

وكان عمال الإنشاءات، يجهزون الموقع تمهيدا للحفر، أمام أماكن مبيت المهندسين، وضعت الشركة المنفذة بوابة تعقيم في المدخل، يشرف عليها أحد الموظفين، الذي يقتصر دوره على التأكد من تعقيم وتطهير كل العمال والمهندسين العاملين بالموقع.

على مقربة من تلك البوابة، وقف المهندس محمد حمدى الشاذلي، مسؤول الإنشاءات والأساسات في كوبري مكرم عبيد، ينظم مع العمال تجهيزات الموقع، وإنشاء سور حديدي، تجنبا لتعطيل حركة المرور في الشارع.

يقول "الشاذلي": إن المشروع عبارة عن كوبري تقاطع مصطفى النحاس مع مكرم عبيد، لتخفيف الكثافة المرورية، على أن يكون بطول 500 متر، به 5 محاور يمينا وأخرى يسارا: "عملوا الجسات وطلع طول الخازوق المناسب 34 متر، علشان نوصل للأرض الصالحة للتاسيس".

تقتصر مهمة الشاذلى، على تنفيذ أساسات المشروع ودق الخوازيق في الموقع: "أصعب مرحلة هي الأساسات، بسبب وجود مرافق، طبعا تواصلنا مع كل الجهات المعنية بها علشان نعرف أماكن مرافق الغاز والكهرباء والمياه وغيرها، ونحولها، لكن فيه بعض المرافق بيكون نقلها مكلف عن تكلفة تغير مسار القاعدة الخرسانية وطبعا ده مش هيأثر بأي شكل من الأشكال على توزيع الأحمال".

وأشار إلى أنه في كثير من الأحيان يقوم بالحفر على"الناشف"، نظرا لطبيعة الأرض، وفي أحيان أخرى يتم استخدام"بورتنايت"، وهو مادة كيميائية تشبه الأسمنت، يتم خلطها بالماء والحفر باستخدامها، وذلك لتسهيل عمل الحفار، بعد تحديد عمق الخوازيق يتم تجهيز الاقفاص الحديدية، والتي يتم ملأها بالخرسانة، ثم يدفن الخازوق، وبعد فترة زمنية، يتم الكشف عن تلك الخوازيق.

وأضاف: "بعد كده بنكشف على الخوازيق ونحفر عليها، ونكسر أجزاء منها علشان الحديد يبان، ولازم تكون كل الخوازيق موجوده في مكانها بمنسوب ثابت، دور الخازوق طبعا، مهم لأنه بينقل الحمل من القاعدة للأرض، والحمل بيتنقل من البلاطة بعد الانتهاء من الكوبري إلى الكمر، وبعد كده للعمود ثم القاعدة، لحد ما يوصل الحمل للأرض".

بعد الانتهاء من تجهيز الخوازيق في الموقع، يتم إنشاء صناديق للقاعدة باستخدام الحديد، ثم يتم صبها بالخرسانة بعد توصيلها بالحديد المدفون في الأرض ذات المنسوب المتساوي: "بيطلع منها اشاير تركب في حديد العمود، بنركب ونصب بيطلع شكل الفريم نجمة داود عاملينه بمنظر جمالي، علشان ميكنش مصمت".

ويشير المهندس المسؤول عن الموقع، إلى أنهم الآن في مرحلة تجهيز الموقع، حيث تم إدخال ماكينة حفر الخوازيق الـ75 طن، التي تناسب طبيعة التربة، مؤكدا أنه من المقرر أن يتم تسليم الكباري في أغسطس المقبل: "بدأنا شعل يوم 15 يونيو، ولازم نسلم يوم 15 أغسطس، وده وقت قياسي، لكن نتعهد أن تكون الكباري ذات جودة يشهد لها الجميع".

يسترجع المهندس الشاب ذكريات العمل في حي مصر الجديدة، ويقول إنه أشرف على تنفيذ مشروع كوبري الاتحادية، إلى جانب قيامه بردم نفق العروبة وتوسعة الطريق: "في بداية حظر التجول بسبب كورونا، استلمنا موقع الاتحادية، وكناس شغاله في المواقع أكيد معرضين للإصابة، وقتها اجتمعنا مع مديري الشركات، وعرضنا وقف العمل، لكن كان فيه إصرار على تنفيذ المشروع، وقالوا إن المشروعات دي لازم تتسلم في أول يونيو، اشتغلنا بنص قوة الموقع، 24 ساعة بنحمل على نفسنا وعلى العمال، علشان نسلم المشروع في أسرع وقت ممكن".

وعن نفق العروبة وما تم به يقول: "النفق ده كان مسبب مشاكل كبيرة للسكان وبخاصة في الأمطار لأنهان بيغرق ويعطل المنطقة كلها، لأنه ضيق، وعلي الرغم من وجود نظام صرف مطور إلا أنه مكنش بيشفط كل المياه اللي بتنزل النفق وكان بيبقى زي البحر الناس والعربيات بتعوم فيه، علشان كده فكرنا نشده ونوسع الشارع بدلا من المشاكل اللي كان بيسببها".

ويضيف قائلا: "موضوع النفق كان مسبب مشكله جامدة كان قبلة قاعدة وبعد قاعدة خرسانية، وطول الوقت كنا خايفين ينهار في أي لحظة، الكوبري نفسه معمول علشان يحل مشاكل النفق، وقدرنا نخلصه في وقت قياسي، والنفق نفسه خلص في 3 أيام العيد، اتردم واترصف واشتغل في اجازة العيد، واكيد ده إنجاز كبير، لأنه في العادي كان ممكن ياخد شهور".

ويقول المهندس صلاح جمعة مهندس كهرباء، مسؤول عن صيانة المعدات وكهرباء الموقع، والمشرف على أعمال الكهرباء بكوبري ميدان الساعة، أن دوره يتلخص في تجهيز كهرباء الموقع، وتوفير أسلاك لتشغيل ماكينات الحفر: "بندخل نشوف مسافة الموقع علشان نحدد الكابلات، التنايات بتاعة الحديد الخلاطات بنوفر لها الكهرباء برضه، معدات الحفر بتكون جاية مطبقة، بنبدأ نجمع جزء جزء لحد ما تكمل، وقبل ما تخرج من الورشة بنتأكد إنها سليمة".

ويتابع قائلا: "كل حفار له عمود، بيتحدد على حسب نوع الأرض وقدرة الماكينة، فيه مكن 75 طن لحد 125، الأخير مناسب للأرض الصخرية، علشان العزم والقدرة عالية، وفي حالة النوع ده من التربة العمود لو ضعيف ممكن يتقطم".

وعن كوبري شارع الطيران يقول: إنه يهدف إلى إلغاء التقاطع: "نظام إكس في التقاطعات قديم ومبقاش له لازمة، ولازم نواكب التطور"، وعن العمل في الموقع يقول: إنهم يعملوا طوال الأسبوع لمدة 7 أيام في دون راحة: "عايزين نخلص بسرعة علشان منضيقش الناس، والمشروع مهم وهيخدم ناس كتير وسعيد اني بشارك في المشروع الضخم ده".