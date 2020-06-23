"المحامين" تشكل 3 لجان لمتابعة أعضائها المصابين بكورونا في 3 محافظات

شكلت لجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا بنقابة المحامين، 3 لجان فرعية لها بنقابات المنيا، وبني سويف والفيوم، إضافة لرئيس اللجنة الفرعية بنقابة السادس من أكتوبر.

وأكدت اللجنة المركزية، أنه تحقيقا لأهداف اللجنة من سرعة التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية من المصابين والمشتبه في إصابتهم، لإغاثتهم وتحقيق متطلباتهم، تم تكليف محمود سلامة رئيسا للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة المركزية بنقابة السادس من أكتوبر الفرعية، مع الاستمرار على التشكيل السابق لأعضاء اللجنة.

وأشارت إلى أنه تم التشكيل النهائي للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة المركزية بنقابة المنيا الفرعية، جاء التشكيل كالآتي:

طارق فودة المحامي رئيسا

ياسر زيدان إبراهيم مساعد

عاد يونس ابراهيم مساعد

عطا يوسف مقار مساعد

منال سلطان منسق

نصر وهبة محكمة بندر المنيا ت/ 01004331120

محمد جمال محكمة مركز المنيا ت/ 01152603030

ربيع توفيق الطيب محكمة أبو قرقاص ت/ 01001482954

وليد زهران محكمة بندر ملوي ت / 01094147107

وائل زهران محكمة ملوي ت/ 01113052140

ايمن مصطفى محكمة ديرمواس ت/ 012226173907

وليد ربيع محمد مركز سمالوط ت/ 01097411889

محمد رجب نايل محكمة مطاي ت/ 01007537127

أحمد موسى محكمة مغاغة ت/ 01141422292

أحمد رسلان محكمة العدوة ت/ 01100927077

ناصر عبد الصمد محكمة بني مزار ت/ 01061343535

وجرى تشكيل اللجنة الفرعية بنقابة بني سويف الفرعية

عبدالقادر القاسي رئيساً

محمد صلاح القرش مساعد

محمد هريدي مساعد

مصطفى عكاشة مساعد

جمال ربيع مساعد

كما جرى تشكيل اللجنة الفرعية بنقابة الفيوم الفرعية

حازم طه رئيساً

حجاج يس مساعد

محمود عزير مساعد

محمد البشيهي مساعد

محمود عمرو وكيل المجلس عن محكمة سنورس ت/ 01005150997.

هشام الدوح وكيل المجلس عن أطسا ت/ 01007477371

شريف عساس ت/01008398475 منسق

عمر محمد هلال سنورس ت/ 01000427002

عبد الله الساعدي الادارات القانونية بندر الفيوم ت/ 01060429655.

أسامة التلاوي الفيوم الكلية ت/ 01032448886

محمد نعيم محكمة اطسا ت/ 01020326603