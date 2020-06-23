"المحامين" تشكل 3 لجان لمتابعة أعضائها المصابين بكورونا في 3 محافظات
كتب:
إسراء سليمان
03:20 ص | الثلاثاء 23 يونيو 2020
شكلت لجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا بنقابة المحامين، 3 لجان فرعية لها بنقابات المنيا، وبني سويف والفيوم، إضافة لرئيس اللجنة الفرعية بنقابة السادس من أكتوبر.
وأكدت اللجنة المركزية، أنه تحقيقا لأهداف اللجنة من سرعة التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية من المصابين والمشتبه في إصابتهم، لإغاثتهم وتحقيق متطلباتهم، تم تكليف محمود سلامة رئيسا للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة المركزية بنقابة السادس من أكتوبر الفرعية، مع الاستمرار على التشكيل السابق لأعضاء اللجنة.
وأشارت إلى أنه تم التشكيل النهائي للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة المركزية بنقابة المنيا الفرعية، جاء التشكيل كالآتي:
طارق فودة المحامي رئيسا
ياسر زيدان إبراهيم مساعد
عاد يونس ابراهيم مساعد
عطا يوسف مقار مساعد
منال سلطان منسق
نصر وهبة محكمة بندر المنيا ت/ 01004331120
محمد جمال محكمة مركز المنيا ت/ 01152603030
ربيع توفيق الطيب محكمة أبو قرقاص ت/ 01001482954
وليد زهران محكمة بندر ملوي ت / 01094147107
وائل زهران محكمة ملوي ت/ 01113052140
ايمن مصطفى محكمة ديرمواس ت/ 012226173907
وليد ربيع محمد مركز سمالوط ت/ 01097411889
محمد رجب نايل محكمة مطاي ت/ 01007537127
أحمد موسى محكمة مغاغة ت/ 01141422292
أحمد رسلان محكمة العدوة ت/ 01100927077
ناصر عبد الصمد محكمة بني مزار ت/ 01061343535
وجرى تشكيل اللجنة الفرعية بنقابة بني سويف الفرعية
عبدالقادر القاسي رئيساً
محمد صلاح القرش مساعد
محمد هريدي مساعد
مصطفى عكاشة مساعد
جمال ربيع مساعد
كما جرى تشكيل اللجنة الفرعية بنقابة الفيوم الفرعية
حازم طه رئيساً
حجاج يس مساعد
محمود عزير مساعد
محمد البشيهي مساعد
محمود عمرو وكيل المجلس عن محكمة سنورس ت/ 01005150997.
هشام الدوح وكيل المجلس عن أطسا ت/ 01007477371
شريف عساس ت/01008398475 منسق
عمر محمد هلال سنورس ت/ 01000427002
عبد الله الساعدي الادارات القانونية بندر الفيوم ت/ 01060429655.
أسامة التلاوي الفيوم الكلية ت/ 01032448886
محمد نعيم محكمة اطسا ت/ 01020326603