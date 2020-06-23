منها منح وحدات إسكان.. حوافز الحكومة للموظفين للانتقال للعاصمة الجديدة

ناقش اجتماع مجلس الوزراء مؤخرًا، حزمة الحوافز التي سيتم منحها للموظفين الذين سينتقلون للعمل في العاصمة الإدارية، وذلك لتشجيع العاملين على الانتقال إلى المدينة الجديدة.

وتستعرض "الوطن"، حزمة الحوافز التى سيتم منحها لموظفى الحكومة، الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التى سوف تتضمن الآتي:

حوافز الموظفين للانتقال للعاصمة الإدارية

بدل انتقال للموظف، يستخدمه لتغطية نفقات المواصلات اليومية، سواء كان سينتقل عن طريق استخدام سيارته الخاصة، أو عن طريق وسائل المواصلات العامة.

توفير وحدات سكنية إسكان متوسط في مدينة بدر، للموظفين الذين يرغبون في الانتقال للإقامة بجوار العاصمة الإدارية، مع تيسيرات في السداد تمتد على مدار 10 سنوات.

قيمة الوحدة سيكون مخصوم منها قيمة الأرض، وتكاليف المرافق، من أجل تخفيض قيمتها كنوع من التحفيز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة.

بخلاف الوحدات السكنية المتوفرة بتيسيرات سداد فى الحى السكنى R3 وعدد من أحياء العاصمة الإدارية.

توفير باقى الخدمات من مدارس ومستشفيات ونواد اجتماعية.