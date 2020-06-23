بعد قليل.. طلاب علمي الأزهر يؤدون الديناميكا وسط إجراءات مشددة

يؤدي طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، بعد قليل، امتحان مادة الديناميكا (نظام حديث)، والميكانيكا (نظام قديم)، في ثالث يوم لماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وتبلغ أعداد المتقدمين، لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات، تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى12 طالبًا.

وخصص الأزهر الشريف، الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين، عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

ويوفر الأزهر، أدوات التعقيم من قناع الوجه والمطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، وقفازات للموجهين والعاملين والمصححين ورجال الأمن، وتسليم أقنعة الوجه "الكمامات" لكل الطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان، وكل من يدخل حرم لجنة الامتحانات، وتسليم كل طالب عبوة من الجل والكُحل للتطهير الدائم، ومراعاة التباعد بحيث يتواجد 12 طالبًا في كل لجنة فرعية، مع توفير التهوية والأمان الكامل والمناخ المناسب والأمن لجميع الطلاب وكل القائمين على الامتحانات.

وشددت الغرفة على أنّ الأزهر لن يتهاون مع أي تفريط من القائمين على الامتحانات تجاه اتباع الإجراءات الاحترازية بما لا يخل بانضباط الامتحانات ومكافحة الغش، وأنّ من يخالف هذه الإجراءات يستبعد فورا، ويحرم من مكافأة وأعمال الامتحانات.