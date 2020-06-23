وفاة نزيلة بالسجن المركزي الكويتي بكورونا

كشفت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، عن وفاة إحدى النزيلات بالسجن المركزي إثر تعرضها لمضاعفات فيروس كورونا المستجد، التي جاءت مع أمراض مزمنة تعاني منها.

وأوضحت الإدارة أنّه بالكشف عن نزلاء السجن المركزي بصفة دورية، تبين وجود إصابة بفيروس كورونا المستجد لإحدى النزيلات في السجن المركزي تبلغ من العمر 59 عاما وتعاني من مضاعفات مرضية أخرى وضيق بالتنفس، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقالت إنّه تم اتخاذ التدابير والإجراءات الصحية والطبية اللازمة تجاهها، ونقلها إلى مستشفى الفروانية بتاريخ 15 يونيو الحالي، ووافتها المنية الاثنين في 22 منه، أي بعد 7 أيام من إدخالها المستشفى.

وأوضحت الإدارة أنّه بالكشف عن نزلاء السجن المركزي بصفة دورية، تبيّن وجود إصابة بفيروس كورونا المستجد لإحدى النزيلات في السجن المركزي تبلغ من العمر 59 عاما، وتعاني من مضاعفات مرضية أخرى وضيق بالتنفس.