150 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم

أفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية صباح اليوم، بأنّ نحو 150 ألف شخص في أنحاء العالم أصيبوا بفيروس كورونا اليوم الماضي، لتقترب الحصيلة من 9 ملايين و100 ألف حالة.

وحسب عداد الجامعة، فإجمالي الإصابات بلغ 9 ملايين و98643، بينها 472171 حالة وفاة و4 ملايين و526333 حالة شفاء حتى الآن، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر إصابة بالجائحة مع مليونين و312,3 ألف حالة، تليها البرازيل وروسيا والهند وبريطانيا وبيرو، فيما أزاحت تشيلي إسبانيا من المرتبة السابعة مع بلوغ حصيلتها 246,9 ألف حالة مسجلة.

وبين الدول العربية الأكثر إصابة بالفيروس السعودية (161 ألف حالة) وقطر (88,4 ألف) ومصر (56,8 ألف) والإمارات (45,3 ألف) والكويت (40,2 ألف).