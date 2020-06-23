اليوم.. وصول 7 رحلات طيران تقل 1005 عمال مصريين من العالقين بالكويت

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الثلاثاء ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 13 رحلة طيران تحمل علي متنها 1020 راكبا إلي مطارات 5 دول : مصر ، والهند، ، والنيبال، وقطر، وإيران، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 7 رحلات تقل 1005 عاملا من العالقين .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلي 3 هي مطار القاهرة ، وسوهاج، والإسكندرية ، مشيرا إلي أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا 1005عاملا ، حيث تغادر الرحلة الأولي علي الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 7.05 وعلي متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج، أما الثانية علي الكويتية رقم 1653 وتغادر الكويت 9.05 وعلي متنها 130 عاملا وتصل إلي مطار سوهاج .

والثالثة علي الكويتية رحلة رقم 1645 قيام من الكويت 14.15 وعلي متنها 130 عاملا ، وصول مطار القاهرة ، أما الرحلة الرابعة فلاي ايجيبت رقم 5048 قيام من الكويت 14.30علي متنها 150 عاملا تصل لمطار سوهاج ، والرحلة الخامسة علي الجزيرة رحلة 1721 قيام من الكويت 15.50 وتصل مطار الإسكندرية وعلي متنها 145 عاملا .

أما الرحلة السادسة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1711 قيام من الكويت 16.05 وتصل سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، والسابعة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20.05 وتصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.