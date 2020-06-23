اليوم.. الجسر الجوي يسير 82 رحلة تقل على متنها 6652 راكبا

تستقبل المطارات المصرية على مدار، اليوم الثلاثاء، 43 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 5395 راكبا مصريا، يصل معظمها مطار القاهرة الدولي.

كما يغادر مطار القاهرة الدولي 39 رحلة سفر استثنائية لعدة وجهات أوربية، وعربية، وأسيوية، و إفريقية، تقل على متنها 1257 راكبا من جنسيات مختلفة، ليصبح إجمالي عدد الرحلات الدولية العائدة والمغادرة 82 رحلة استثنائية تقل على متنها 6652 مسافرا.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات وصول من عدة دول، عربية وإفريقية، بالإضافة إلى عدة عواصم أوروبية، بسبب تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19.

وأوضحت المصادر، إن الرحلات تشمل رحلات طيران لشركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، بالإضافة إلى العديد من رحلات طائرات الشحن الجوي والرحلات الخاصة، ما يؤكد جاهزية المطار لاستقبال الركاب والسائحين، مطلع يوليو المقبل، حيث يتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستأنف وزارة الطيران المدني رحلاتها المنتظمة بداية من أول يوليو المقبل، وذلك بتطبيق عدد كبير من الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.