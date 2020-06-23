المطارات تستقبل اليوم 1005 مصريين عائدين من الكويت

أكدت مصادر مطلعه بوزارة الطيران المدني أن المطارات المصرية ستستقبل، اليوم الثلاثاء، على مدار الـ24 ساعة القادمة 1005 من العالقين المصريين بدولة الكويت إلى مطارات "القاهرة، وسوهاج، وبرج العرب"، وذلك عبر 7 رحلات استثنائية.

وأوضحت المصادر، أن الجداول تضمنت 5 رحلات على متنها 730 راكبا مصريا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 130 راكبا إلى القاهرة، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، مشيرة إلى أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة فلاي ايجيبت، بواقع 3 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لشركة فلاي إيجيبت.

وكانت المصادر أعلنت أمس الأول الأحد، وصول 1360 من العالقين المصريين في الكويت إلى مطارات "القاهرة، وأسيوط، وسوهاج"، وذلك عبر 8 رحلات جوية استثنائية، مؤكدة توقيع الكشف الطبي الإجباري بالحجر الصحي على جميع العائدين والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بتنفيذ تعليمات وزارة الصحة.