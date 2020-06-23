"فيتو" تقرر حظر نشر أي مواد تتعلق بالصراعات الرياضية وتطالب بالاصطفاف الوطني

أصدّر مجلس تحرير جريدة وبوابة فيتو الإلكترونية بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، أكّد فيه ترفعه التام عن نشر أي أخبار تتعلق بالصراعات الشخصية التي يشهدها الوسط الرياضي حاليًا.

الظروف الحالي تحتم على الجميع ضرورة التكاتف لدعم القيادة السياسية

وأكّد مجلس تحرير" فيتو"، أنَّ الظروف الحالية التي تمر بها البلاد علي الصعيدين السياسي والصحي تحتم على الجميع ضرورة التكاتف لدعم القيادة السياسية لتخطي تلك المرحلة الحرجة التي تحتاج إلى تضافر جهود أبناء الوطن كافة؛ للوصول بها إلي بر الأمان.

وأوضح مجلس التحرير، في بيانه، أنَّه لن ينجرف تجاه البعض على حساب الآخر، ولن ينحرف عن مسار المهنية التي اعتاد عليها منذ إطلاق "فيتو" ورقيًا وإلكترونيًا، مشددًا على أنَّ الفترة الأخيرة شهدت صراعات وصدامات على مختلف الأصعدة تنذر بفتنة ممنهجة، يسعى البعض لإثارتها؛ للتأثير على مسيرة العمل المستمرة في شتي المجالات.

واستكمل مجلس التحرير: "من ثم تتنحى فيتو -تمامًا- عن الدخول طرفا في هذه الصراعات من خلال قرارها بحظر نشر أي أخبار تعبر عن هذه الصراعات بشكل أو بآخر كونها لا تصب -على الإطلاق- في مصلحة الوطن.

وشددت إدارة تحرير "فيتو" على أنَّ المرحلة المقبلة تحتاج إلى سواعد المصريين كل في مجاله لنزع فتيل الأزمات المصطنعة، ونبذ أي خلافات من أي نوع بغية الوقوف بقوة خلف القيادة السياسية لعبور المرحلة الحالية.