المطارات تستقبل 6652 عائدا على متن 82 رحلة استثنائية خلال 24 ساعة

استقبلت المطارات المصرية، على مدار أمس الثلاثاء، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 82 رحلة مغادرة ووصول.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني إن المطارات المصرية أستقبلت أمس 43 رحلة على متنها 5395 مصري عائدين من الخارج، فيما غادر مطار القاهرة الدولي 39 رحلة استثنائية تقل على متنها 1257 من جنسيات مختلفة لبلادهم، ليصبح إجمالى عدد المصريين العائدين من الخارج والمغادرين لبلادهم 6652 على متن 82 رحلة إستثنائية.

يأتي ذلك فيما واصلت مكاتب حجز الرحلات تلقي طلبات حجز التذاكر على الرحلات الجوية المنتظمة، حيث من المقرر أن تعود حركة الطيران المدني بمصر بدايه من أول يوليو القادم، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وأكدت المصادر، أن معدل التشغيل بدأ يتراجع بصورة ملحوظة بسبب قرب إستئناف حركة الطيران بشكل منتظم مشيرة إلى أن جميع المطارات استعدت تماما لتنفيذ توجيهات وزارة الصحة المصرية و المنظمات العالمية والدولية الخاصة بالطيران المدني.

وتضمنت الرحلات عودة 1005 مصريين عائدين من الكويت عبر 7 رحلات، بينها 5 رحلات كانت تقل على متنها 730 راكبا مصريا استقبلهم مطار سوهاج الدولي ، ورحلة واحدة على متنها 130 رااكب إستقبالها مطار القاهرة الدولي، ورحلة واحدة على متنها 145 راكب أستقبلهم مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، مشيرة إلى أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة فلاي ايجيبت، بواقع 3 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لشركة فلاي إيجيبت.

وفي سياق متصل نفت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بشأن الإعلان عن جدول تشغيل رحلات الشركة إلى بعض الدول العربية، اعتباراً من أول يوليو القادم.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الشركة تعد حاليا جداول التشغيل لجميع خطوط الشبكة الدولية، وفقا لحجم الطلب الفعلي على هذه الوجهات، وفي ضوء قرارات الدول الأخرى بشأن موقف فتح حركة الطيران الدولي لديها.

ودعت الشركة عملاءها متابعة موقف التشغيل وتحديث جدول الرحلات أولا بأول من خلال موقعها الإلكتروني، أو الإتصال بمركز الخدمة التليفونية علي رقم 1717 أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين.

كان الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى مطارات الغردقه وشرم الشيخ الدوليين للوقوف بنفسه على جميع مراحل الاحتياطات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتنفيذ تعليمات الهيئات والمنظمات الدوليه بهذا الشأن. وخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحه .