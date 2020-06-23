التجديد للعمالة اليومية والموسمية والمتدربة بجامعة أسيوط لمدة عام

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قراراَ بالتجديد لكافة العمالة اليومية والموسمية والتي تشمل العمالة المؤقتة والمتعاقدة من العاملين وكذلك العمالة المتدربة لمدة عام اعتباراّ من 1/7 /2020وحتى 30/6/2021.

وأوضح الدكتور طارق الجمال إلى أن الشهور الماضية ومنذ ظهور أزمة فيروس كورونا شهدت إصداره عدداَ من القرارات و التوجيهات الهادفة إلى دعم و رعاية العمالة غير الدائمة بالجامعة و التي تضمنت توفير احتياجاتهم من الكمامات مجاناّ، إلى جانب منحهم يومين إعفاء من التوقيع أسبوعياّ مع احتساب الأجر المعتاد لهم عن تلك الأيام و ذلك حفاظاّ على صحتهم وسلامتهم في ظل إجراء الجامعة لتخفيض عدد العمالة المتواجدة بها يومياّ ومنع التكدس.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أنه منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد إمتدت مظلة الرعاية التشخيصية و العلاجية المقدمة للعاملين بجامعة أسيوط عن طريق مختلف أقسام مستشفيات أسيوط الجامعية إلى العمالة غير الدائمة و المنح التدريبية و هي المنح المقدمة لأكثر من 2000 شخص في مختلف أقسام مستشفيات أسيوط الجامعية و التي تتنوع تخصصاتها ما بين أعمال إدارية و فنية و عمال و التي تهدف إلى إتاحة الفرصة الملائمة لهم للتدريب العملي و إكتساب الخبرة اللازمة لهم للمنافسة في سوق العمل .