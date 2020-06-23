العراق يطالب بوقف تدفق السلاح لليبيا بطرق غير شرعية

قال القائم بالأعمال المؤقت في الممثلية الدائمة للعراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عباس كاظم عبيد، اليوم، إنّه من الضروري وقف تدفق السلاح إلى ليبيا بطرق غير شرعية.

وأكد خلال مشاركته في الحوار التفاعلي الخاص بتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا في أعمال الدورة (43) لمجلس حقوق الإنسان، موقف العراق "الثابت" من الأزمة الليبية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف، أنّ "الحل السلمي هو الأساس في التعامل مع الأزمات والنزاعات التي تتعرض لها الدول".

ودعا ممثل العراق "المجتمع الدولي لتوحيد جهوده لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة في دعم الاستقرار، والحوار البناء بين جميع الأطراف الليبية لتحقيق المصالحة الوطنية".

وشدد على ضرورة "عدم التدخل الخارجي في شؤونها، ووقف تدفق السلاح بطرق غير شرعية إليها، ومساعدتها في محاربة الإرهاب، والقضاء عليه".