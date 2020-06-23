الأمن والتعاون الأوروبي تدين الاعتداء على بعثتها في أوكرانيا

أعرب رئيس المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي السفير إيجلي حساني، والأمين العام للمنظمة توماس جريمنجر، عن قلقهما البالغ إزاء حادث اعتداء وتهديدات تعرض لها أفراد وممتلكات بعثة المراقبة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في أوكرانيا.

وذكر بيان للمنظمة الاوروبية، اليوم، أنّ حساني وجريمنجر حثا الجانبين المتصارعين على ضمان حماية موظفي ومعدات بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، لافتا إلى وقوع عدد من الحوادث المتكررة التي تنطوي على تهديدات لموظفي بعثة المنظمة الأوروبية وعرقلة عملها، مشيرا إلى ضرورة توقف تلك الممارسات.

ونوه البيان بتأكيد الأمين العام جريمنجر أنّه من الضروري ضمان التنقل الآمن ودون عوائق للبعثة الأوروبية في جميع أنحاء أوكرانيا وحماية المعدات التي تحتاجها للقيام بعملها.