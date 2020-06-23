تنبأ بزوال كورونا السبت.. المصريون لحمو بيكا: ماذا بينك وبين الله؟

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كوميكس وفيديوهات لمطرب المهرجانات حمو بيكا، والتي يتنبأ فيها بزوال فيروس كورونا، وعودة الحياة لطبيعتها يوم السبت بدون أن يحدد من أي أسبوع.

وبعد دقائق من إعلان رئيس الوزراء عن عودة الحياة لطبيعتها بمصر بداية من يوم السبت المقبل وفتح المقاهي والسينمات والأندية من جديد والتعامل مع الفيروس بطريقة التعايش، تداول رواد المواقع الاجتماعية كوميكس المطرب الشعبي.

يذكر أن الفنان عمر كمال، كان قد كشف في إحدى لقاءاته التلفزيونية، بأن "بيكا" هاتفه منذ أيام في الفجر وقال له "أعمل حسابك يوم السبت الحياة هتجري زي ما كانت بدون كورونا".