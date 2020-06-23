بدء تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالعريش وبئر العبد

أكد اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، بدء تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمركزى العريش وبئر العبد، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية، وطبقا لخطة الدولة وتوجيهات الحكومة وتعليمات وزارة التنمية المحلية بتطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظة ومراكز المدن لميكنة ورقمنة الخدمة لتيسير استقبال طلبات المواطنين المقدمة بالمحليات تمشيا مع الحكومة الرقمية لتطوير الخدمة ومحاربة الفساد .. على أن يشرف على البوابة الالكترونية والخدمات المقدمة نواب المحافظين.

جاء ذلك فى الاجتماع المنعقد اليوم فى ديوان عام محافظة شمال سيناء برئاسة اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، وبحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ومديرى مركز المعلومات والمراكز التكنولوجية بمجلسى مدينتى العريش وبئر العبد الكترونية.

أكد نائب المحافظ تزويد هذه المراكز بخطوط التليفونات وتوصيل شبكة النت والفاكس وربطها بوزارة التنمية المحلية على أن يتم اعتبار البوابة الالكترونية للخدمات المحلية مستقبلا هى المنفذ الأساسى لاستقبال طلبات المواطنين المقدمة بالمحليات والانتهاء من أعمال توحيد المستندات والرسوم للخدمات على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة المعمول بها فى المراكز التكنولوجية حيث يتم امداد مجلسى مدينتى العريش وبئر العبد يالأجهزة والتوصيلات التى تمكنهما من آداء الخدمة، وسيتم ربطها بشبكة المركز التكنولوجى بوزارة التنمية المحلية .وأعلن أنه سيتم تقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين اعتبارا من أول يولية المقبل ولمدة شهرين كمرحلة تجريبية، وأن الخدمات المقدمة هى : ترخيص محل تجارى أو صناعى، تجديد رخصة محل تجارى أو صناعى ، الغاء ترخيص محل تجارى أو صناعى أو تعديل الرخصة أو اضافة نشاط ، طلبات ترخيص بناء أو انشاء أو تعلية أو هدم ، التصريح باشغال طريق ، التصريح باعلان ، تجديد رخص الاشغال والتصالح فى مخالفة ، تقديم طلب الكهرباء أو المياه ، استخراج بيان ، الحصول على شهادة صلاحية وموقع ، الشكاوى ، ودفع فواتير المياه ( بالنسبة لبئر العبد فقط ).

ومن جانبه أعلن العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أنه سيتم تأهيل العاملين فى هذه المراكز وتدريبهم لتقديم الخدمة .. مشيرا الى أنه سيتم التجريب لمدة شهرين كتشغيل تجريبى .. على أن يتم اعتبار المركز التكنولوجى هو المختص بتقديم خدمات الميكنة ، ويتم توحيد التعامل مع المواطمنين عن طريق شباك واحد وهو المراكز التنولوجية لتقديم الخدمة للمواطنين .