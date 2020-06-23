حكومة الوفاق تخفض مستوى تمثيلها في اجتماع الجامعة العربية

قررت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الثلاثاء، تخفيض مستوى تمثيلها في اجتماع جامعة الدول العربية حول ليبيا المنعقد اليوم، منتقدة ما وصفته بـ "ازدواجية معايير" الجامعة في الموضوع الليبي.

وفي بيان لوزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، التي تمثل ليبيا في الجامعة العربية، جاء أنه تقرر تخفيض مستوى التمثيل في الاجتماع وانتقدت "ازدواجية المعايير المعمول بها" قائلة "إلى اللحظة لم تعقد الجلسة التي طالبت بها ليبيا منذ أبريل من العام الماضي رغم الحصول على النصاب"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتعقد الجامعة العربية اليوم، اجتماعا لمناقشة الأزمة الليبية وسط اعتراضات من وفد حكومة الوفاق.

وقال مندوب ليبيا في الجامعة العربية، صالح الشماخي، إن "قوات حكومة الوفاق تمكنت من هزيمة مليشيات حفتر (قائد الجيش الوطني الليبي) الإرهابية وحررت المدن التي كانت تسيطر عليها وآخرها ترهونة".

وأضاف أن "الدول التي تدعم حفتر، من دون أن يسميها، هي من سهلت وأمنت الدعم اللوجستي لانتقال المتطرفين الإرهابيين والمرتزقة المأجورين إلى ليبيا".

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أكد في تصريحات خلال زيارة للمنطقة العسكرية الغربية بمحافظة مرسى مطروح، غربي البلاد السبت الماضي، أن "التدخلات الأجنبية في ليبيا أسهمت في بناء ملاذات آمنة للعنف والإرهاب"، وشدد على أن "أي تدخل مباشر للدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية".

كما اعتبر "السيسي"، أن تجاوز ميليشيات قوات الوفاق منطقتي سرت والجفرة، هو "خطر أحمر" لمصر.

كما أكد الرئيس المصري استعداد بلاده لتدريب وتسليح شباب القبائل الليبية لمواجهة التدخلات الخارجية.

من جانبها رفضت حكومة الوفاق، في بيان يوم الأحد، تصريحات الرئيس المصري معتبرة أنها بمثابة "عمل عدائي وإعلان حرب".