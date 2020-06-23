عمان تدعو لمعالجة الأزمة الليبية بالوسائل السلمية

دعا الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، لمعالجة الأزمة الليبية بالوسائل السملية، معربا عن الأسى للوضع الحالي في ليبيا.

وقال بن علوي خلال كلمته، أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وما يتصل بسد النهضة الإثيوبي عبر الاتصال المرئي، إنّ هذه الدورة تنعقد بناءً على طلب من مصر وتأييد الدول الأعضاء لبحث تطورات الوضع في ليبيا وتطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، معربا عن شكره للحكومة المصرية على هذه الدعوة متمنيًا أن يسفر الاجتماع عن توافقٍ يصب في مصلحة الشعب الليبي الشقيق ويعمل على إخراجه من هذه المحنة الكبرى".

وأضاف بن علوي، رئيس الدورة الحالية للمجلس، "يجب علينا أن نتجنب إدخال مواقفنا المختلفة في بعض القرارات التي تعرض على مجلس الجامعة العربية سعيًا إلى تحقيق الإجماع أو التوافق"، قائلا "إنّه لَمِن المفيد أن يجد أي منا لأخيه عذرًا في مثل هذه الأوضاع " مؤكدًا روابط الإخوة بين الأشقاء العرب وأهمية التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة.