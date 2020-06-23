"العدل" يشكل لجنتين لتلقي طلبات الترشح وإعداد البرنامج الانتخابي للحزب

أكد عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن اللجنة العليا للحزب والمكتب السياسي أقروا المشاركة في الاستحقاقات الدستورية المقبلة والدفع بمرشحين في كل الانتخابات سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية.

وقال إمام لـ "الوطن"، إنه تم تشكيل لجنتين خاصتين بالانتخابات، الأولى لتلقي ودراسة طلبات الراغبين في الترشح، والثانية فنية لوضع البرنامج الانتخابي للحزب.

وأكد أن الحزب في حالة انعقاد شبه يومي، لحصر المرشحين وتحديد المقاعد والدوائر التي يمكن أن يدفع فيها بمرشحيه، بالتنسيق مع القوى السياسية الآخرى.

وشدد إمام أنه رغم مطالبة الحزب بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية، خلافا للنظام الانتخابي الذي أقره مجلس النواب، إلا أنه حريص على المشاركة الانتخابية كونها تمثل جوهر العمل السياسي.