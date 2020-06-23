"التضامن": احتفاظ المتقدمين لحج الجمعيات بالحق في قرعة العام المقبل

وافقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، على احتفاظ كافة المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1441هـ -2020م، بفرصتهم في قرعة حج الجمعيات الأهلية عام 1442هـ -2021م دون تقديم طلب جديد وذلك في ضوء القرار الصادر من المملكة العربية السعودية أمس، باقتصار إقامة شعيرة الحج هذا العام بأعداد محدودة من جنسيات مختلفة من داخل المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمن وسلامة الحجاج.

يذكر أن عدد المتقدمين للحج من أعضاء الجمعيات الأهلية بلغ خلال هذا العام نحو 31 ألف مواطن، للفوز بعدد 12 ألف تأشيرة حج مخصصة هذا العام لحج الجمعيات.

وأكد أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة، أنه سيتم دراسة موقف المتقدمين للإشراف الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية بنجاح والبالغ عددهم 669 متقدم للأشراف.