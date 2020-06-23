أكبر إنتاج مصري سعودي.. نجوم رمضان الصاعدين يشاركون في "الكهف"

بعد تألقهم في موسم رمضان الماضي، وقع كل من ليلى أحمد زاهر، وحسن مالك، وهنا داود، ويوسف عثمان، إضافة إلى السعودي محسن منصور، وعبد الرحمن اليماني، على عقود بطولة مسلسل "الكهف".

والمسلسل إنتاج مصري سعودي، ومن المقرر البدء في تصويره قريبًا، ويعتبر من أكبر الإنتاجات العربية خلال الفترة المقبلة، وسيتم الاعتماد في 70% من المشاهد على تقنية المؤثرات البصرية "VFX".

وتدور أحداث "الكهف" في عوالم تحت الأرض حيث يخوض مجموعة الشباب مغامرات في عوالم خيالية.

والمسلسل من إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، وفراس سعيد، وشمم الحسن، وبشرى، ويشاركهم سينتيا خليفة، وصالح عبد النبي، وكريم الدسوقي، وأحمد عبدالحي، وأحمد ماجد.